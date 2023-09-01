В Індії зафіксували найспекотніший і найсухіший серпень за всю історію спостережень
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Індія повідомила про найспекотніший і найсухіший серпень з моменту початку національних спостережень понад століття тому, повідомляє УНН з посиланням на Euroactiv.
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Серпень припадає на середину щорічного індійського мусону - сезону, коли фіксують до 80% річної кількості опадів в країні.
"Середні та максимальні температури в серпні 2023 року були рекордно високими з 1901 року. Основною причиною цього є великий дефіцит опадів і слабкий мусонний режим", - повідомляє Метеорологічний департамент Індії (IMD).
За даними IMD, середня кількість опадів у серпні цього року становила 161,7 міліметра, що на 30,1 міліметра менше, ніж попередній серпневий рекорд 2005 року.
Оскільки мільйони фермерів залежать від мусонів, літні дощі є життєво важливими для продовольчої безпеки Індії та життєдіяльності її сільської робочої сили.
Мусон виникає, коли літня спека прогріває суходіл субконтиненту, змушуючи повітря підніматися вгору і втягувати прохолодні вітри з Індійського океану, які потім викликають величезну кількість дощів.
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