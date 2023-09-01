В Индии зафиксировали самый жаркий и самый сухой август за всю историю наблюдений

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КИЕВ. 1 сентября. УНН. Индия сообщила о самом жарком и самом сухом августе с момента начала национальных наблюдений более века назад, сообщает УНН со ссылкой на Euroactiv.

Детали

Август приходится на середину ежегодного индийского муссона - сезона, когда фиксируют до 80% годового количества осадков в стране.

"Средние и максимальные температуры в августе 2023 года были рекордно высокими с 1901 года. Основной причиной этого является большой дефицит осадков и слабый муссонный режим", - сообщает Метеорологический департамент Индии (IMD).

По данным IMD, среднее количество осадков в августе этого года составило 161,7 миллиметра, что на 30,1 миллиметра меньше, чем предыдущий августовский рекорд 2005 года.

Поскольку миллионы фермеров зависят от муссонов, летние дожди жизненно важны для продовольственной безопасности Индии и жизнедеятельности ее сельской рабочей силы.

Муссон возникает, когда летняя жара прогревает сушу субконтинента, заставляя воздух подниматься вверх и втягивать прохладные ветры с Индийского океана, которые затем вызывают огромное количество дождей.

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