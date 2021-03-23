В Індії у ДТП за участі автобуса загинуло 13 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Щонайменше 13 людей загинули, троє отримали поранення в результаті ДТП, що сталася у вівторок в штаті Андхра-Прадеш, розташованому на південному сході країни. Про це повідомила газета Hindustan Times, передає УНН.
Що відомо
За даними видання, трагедія сталася в місті Гваліор в результаті лобового зіткнення автобуса, що прямував на великій швидкості, з авторикшею (тип моторизованого транспортного засобу, що використовується як персональний транспортний засіб і таксі, поширений в Індії).
Зазначається, що серед загиблих 11 жінок.
Деталі
Постраждалі доставлені в лікарню, їх стан оцінюється як важкий.
Нагадаємо
У ніч на 22 березня у Польщі сталася ДТП з українцями — перекинувся автобус, що перевозив 10 наших громадян. Одна людина загинула, ще п’ятеро були госпіталізовані.
За даними польської поліції, у дорожньо-транспортній пригоді загинув водій, який у момент аварії не був за кермом.
Ще одна аварія на цій же автодорозі сталася на початку березня цього року. Тоді український автобус, в якому їхали 57 людей, перекинувся, п’ятеро загинули.