В Индии в ДТП с участием автобуса погибли 13 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. По меньшей мере 13 человек погибли, трое получили ранения в результате ДТП, произошедшего во вторник в штате Андхра-Прадеш, расположенном на юго-востоке страны. Об этом сообщила газета Hindustan Times, передает УНН.
Что известно
По данным издания, трагедия произошла в городе Гвалиор в результате лобового столкновения автобуса, следовавшего на большой скорости, с авторикшей (тип моторизованного транспортного средства, используемого в качестве персонального транспортного средства и такси, популярный в Индии).
Отмечается, что среди погибших 11 женщин.
Детали
Пострадавшие доставлены в больницу, их состояние оценивается как тяжелое.
Напомним
В ночь на 22 марта в Польше произошло ДТП с украинцами — перевернулся автобус, перевозивший 10 наших граждан. Один человек погиб, еще пятеро были госпитализированы.
По данным польской полиции, в дорожно-транспортном происшествии погиб водитель, который в момент аварии не был за рулем.
Еще одна авария на этой же автодороге произошла в начале марта этого года. Тогда украинский автобус, в котором ехали 57 человек, перевернулся, пятеро погибли.