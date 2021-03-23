В Индии в ДТП с участием автобуса погибли 13 человек

Что известно

По данным издания, трагедия произошла в городе Гвалиор в результате лобового столкновения автобуса, следовавшего на большой скорости, с авторикшей (тип моторизованного транспортного средства, используемого в качестве персонального транспортного средства и такси, популярный в Индии).

Отмечается, что среди погибших 11 женщин.

Детали

Пострадавшие доставлены в больницу, их состояние оценивается как тяжелое.

Напомним

В ночь на 22 марта в Польше произошло ДТП с украинцами — перевернулся автобус, перевозивший 10 наших граждан. Один человек погиб, еще пятеро были госпитализированы.

По данным польской полиции, в дорожно-транспортном происшествии погиб водитель, который в момент аварии не был за рулем.

Еще одна авария на этой же автодороге произошла в начале марта этого года. Тогда украинский автобус, в котором ехали 57 человек, перевернулся, пятеро погибли.