В Індії третій день вирує повінь: загинули сотні людей

Рятувальники пробираються крізь зливи, щоб врятувати місцевих жителів. Понад 200 тис. людей втратили домівки і залишаються в спеціальних таборах.



Уряд штату заявив, що багато людей загинуло, бо їх завалило уламками.За прогнозами, дощі найближчими днями не вщухнуть, тож основний аеропорт закрили до 26 серпня.



Повідомляється, що місцева влада назвала повінь найгіршою в штаті за останні сто років.



В Кералі 41 річка, що впадає в Аравійське море, 80 дамб на цих річках зараз відкрили. Всього у штаті понад 1500 таборів, в яких тимчасово проживає 223 тис. людей.



Частину міста Кочі, бізнес-столиці штату, затопило, також залило дороги і залізничні шляхи.



Нагадаємо, повені почалися через мусонні зливи, які накрили штат 8 серпня — вони спровокували повені, селі і зсуви. Місцева влада заявила, що регіон зіткнувся з самими руйнівними повенями за останні сто років. У даний момент по всьому штату оголошено червоний рівень погодної небезпеки.



Раніше повідомлялось про 97 загиблих.



