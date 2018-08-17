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В Индии третий день бушует наводнение: погибли сотни людей

Киев • УНН

 • 8495 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. Сильное наводнение в штате Керала на юго-западе Индии унесла жизни по меньшей мере 324 человека. Об этом пишет издание BBC, ссылаясь на сообщение местной власти, передает УНН.

В Индии третий день бушует наводнение: погибли сотни людей

Спасатели пробираются сквозь ливни, чтобы спасти местных жителей. Более 200 тыс. человек остались без жилья и остаются в специальных лагерях.

Правительство штата заявило, что много людей погибло, потому что их завалило обломками. По прогнозам, дожди в ближайшие дни не утихнут, поэтому основной аэропорт закрыли до 26 августа.

Сообщается, что местные власти назвали наводнение худшим в штате за последние сто лет.

В Керале 41 река, впадающая в Аравийское море, 80 дамб на этих реках сейчас открыли. Всего в штате более 1500 лагерей, в которых временно проживает 223 тыс. человек.

Часть города Кочи, бизнес-столицы штата, затопило, также залило дороги и железнодорожные пути.

Напомним, наводнения начались за муссонных дождей, которые накрыли штат 8 августа - они спровоцировали наводнения, сели и оползни. Местные власти заявили, что регион столкнулся с самыми разрушительными наводнениями за последние сто лет. В данный момент по всему штату объявлен красный уровень погодной опасности.

Ранее сообщалось о 97 погибших.

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