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В Індії сталася масштабна ДТП з пасажирським автобусом

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. Щонайменше три людини загинули, і більше 37 отримали поранення, коли приватний пасажирський автобус в четвер перекинувся в районі Східний Сінгхбхум в штаті Джаркханд на сході Індії. Про це повідомили в місцевій поліції, передає УНН з посиланням на Сіньхуа.

В Індії сталася масштабна ДТП з пасажирським автобусом

За інформацією правоохоронних органів, "автобус, що перевозив близько 40 осіб, з'їхав з дороги і перекинувся догори дном після того, як водій на великій швидкості не впорався з керуванням. Одна людина загинула на місці, ще двоє померли від травм по дорозі в лікарню".

Всі постраждалі були доставлені в госпіталь.

Автобус їхав в місто Раксаул в сусідньому штаті Біхар.

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За словами правоохоронців, зараз йде розслідування інциденту, водієві пред'являються звинувачення в небезпечному і безвідповідальному керуванні транспортним засобом. "Його допитають, як тільки він вийде з лікарні", - повідомив поліцейський чиновник.

ДТП відбуваються в Індії головним чином через недотримання автовласниками ПДР і поганий стан доріг.

Нагадаємо, біля села Соколівка Тернопільській області перекинувся трактор з хлібом, з-за чого загинув 18-річний водій.

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