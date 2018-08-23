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В Индии произошло масштабное ДТП с пассажирским автобусом

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 августа. УНН. По меньшей мере три человека погибли, и более 37 получили ранения, когда частный пассажирский автобус в четверг перевернулся в районе Восточный Сингхбхум в штате Джаркханд на востоке Индии. Об этом сообщили в местной полиции, передает УНН со ссылкой на Синьхуа.

В Индии произошло масштабное ДТП с пассажирским автобусом

По информации правоохранительных органов, "автобус, перевозивший около 40 человек, съехал с дороги и перевернулся вверх дном после того, как водитель на большой скорости не справился с управлением. Один человек погиб на месте, еще двое скончались от травм по пути в больницу".

Все пострадавшие были доставлены в госпиталь.

Автобус ехал в город Раксаул в соседнем штате Бихар.

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По словам стражей порядка, сейчас идет расследование инцидента, водителю предъявляются обвинения в опасном и безответственном управлении транспортным средством. "Его допросят, как только он выйдет из больницы", - сообщил полицейский чиновник.

ДТП происходят в Индии главным образом из-за несоблюдения автовладельцами ПДД и плохого состояния дорог.

Напомним, возле села Соколовка Тернопольской области перевернулся трактор с хлебом, из-за чего погиб 18-летний водитель.

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