В Индии произошло масштабное ДТП с пассажирским автобусом
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. По меньшей мере три человека погибли, и более 37 получили ранения, когда частный пассажирский автобус в четверг перевернулся в районе Восточный Сингхбхум в штате Джаркханд на востоке Индии. Об этом сообщили в местной полиции, передает УНН со ссылкой на Синьхуа.
По информации правоохранительных органов, "автобус, перевозивший около 40 человек, съехал с дороги и перевернулся вверх дном после того, как водитель на большой скорости не справился с управлением. Один человек погиб на месте, еще двое скончались от травм по пути в больницу".
Все пострадавшие были доставлены в госпиталь.
Автобус ехал в город Раксаул в соседнем штате Бихар.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Черновцах произошл тройное ДТП: пострадали дети
По словам стражей порядка, сейчас идет расследование инцидента, водителю предъявляются обвинения в опасном и безответственном управлении транспортным средством. "Его допросят, как только он выйдет из больницы", - сообщил полицейский чиновник.
ДТП происходят в Индии главным образом из-за несоблюдения автовладельцами ПДД и плохого состояния дорог.
Напомним, возле села Соколовка Тернопольской области перевернулся трактор с хлебом, из-за чего погиб 18-летний водитель.