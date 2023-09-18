В Індії розлючений слон розтрощив рейсовий автобус
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. У штаті Ендра Прадеш на півдні Індії розлючений слон напав на рейсовий автобус. Тварина відсунула на кілька метрів машину та розбила лобове скло. Люди не постраждали, повідомляє BILD, передає УНН.
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Відомо, що автобус зупинився на дорозі, щоб замінити шину. Пасажири вийшли з машини та чекали на новий транспорт, коли до них наблизився слон. Тварина протаранила лобове скло автобуса і зрушила його на кілька метрів.
Побачивши це, пасажири в паніці кинулися геть, а водій спробував відвернути увагу слона тварину, аби урятувати машину.
Зрештою розлючений слон побіг за водієм, забувши про автобус.
Зазначається, постраждалих внаслідок нападу слона немає.
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