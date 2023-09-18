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В Індії розлючений слон розтрощив рейсовий автобус

В Індії розлючений слон розтрощив рейсовий автобус

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 вересня. УНН. У штаті Ендра Прадеш на півдні Індії розлючений слон напав на рейсовий автобус. Тварина відсунула на кілька метрів машину та розбила лобове скло. Люди не постраждали, повідомляє BILD, передає УНН.

Деталі

Відомо, що автобус зупинився на дорозі, щоб замінити шину. Пасажири вийшли з машини та чекали на новий транспорт, коли до них наблизився слон. Тварина протаранила лобове скло автобуса і зрушила його на кілька метрів.

Побачивши це, пасажири в паніці кинулися геть, а водій спробував відвернути увагу слона тварину, аби урятувати машину.

Зрештою розлючений слон побіг за водієм, забувши про автобус.

Зазначається, постраждалих внаслідок нападу слона немає.

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