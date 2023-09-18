В Індії розлючений слон розтрощив рейсовий автобус

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Відомо, що автобус зупинився на дорозі, щоб замінити шину. Пасажири вийшли з машини та чекали на новий транспорт, коли до них наблизився слон. Тварина протаранила лобове скло автобуса і зрушила його на кілька метрів.

Побачивши це, пасажири в паніці кинулися геть, а водій спробував відвернути увагу слона тварину, аби урятувати машину.

Зрештою розлючений слон побіг за водієм, забувши про автобус.

Зазначається, постраждалих внаслідок нападу слона немає.

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