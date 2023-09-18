В Индии разъяренный слон разбил рейсовый автобус
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. В штате Эндра Прадеш на юге Индии разъяренный слон напал на рейсовый автобус. Животное отодвинуло на несколько метров машину и разбило лобовое стекло. Люди не пострадали, сообщает BILD, передает УНН.
Детали
Известно, что автобус остановился на дороге, чтобы заменить шину. Пассажиры вышли из машины и ждали новый транспорт, когда к ним приблизился слон. Животное протаранило лобовое стекло автобуса и сдвинуло его на несколько метров.
Увидев это, пассажиры в панике бросились прочь, а водитель попытался отвлечь внимание слона от животного, чтобы спасти машину.
В конце концов разъяренный слон побежал за водителем, забыв об автобусе.
Отмечается, пострадавших в результате нападения слона нет.
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