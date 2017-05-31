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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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В Індії після церковного свята загинули дев'ять осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 травня. УНН. Щонайменше дев’ять людей загинули, більше 200 отримали харчове отруєння на святі після богослужіння в індійському штаті Мегхалая, повідомляє УНН з посиланням на Indian Express.

В Індії після церковного свята загинули дев'ять осіб

“Вісім чоловік, включаючи сім неповнолітніх, загинули у вівторок внаслідок харчового отруєння в селі Нонгкия”, — заявив заступник комісара округу.

За даними видання, близько 200 людей з довколишніх сіл отримали харчове отруєння, більшість з них госпіталізовані. Жителі їли рис і свинину. Зразки їжі були направлені в медичну лабораторію в місті Гуахати.

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