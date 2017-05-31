В Индии после церковного праздника погибли девять человек

“Восемь человек, включая семь несовершеннолетних, погибли во вторник в результате пищевого отравления в селе Нонгкия”, — заявил заместитель комиссара округа.

По данным издания, около 200 человек из близлежащих сел получили пищевое отравление, большинство с них госпитализированы. Жители ели рис и свинину. Образцы пищи были направлены в медицинскую лабораторию в городе Гуахаты.