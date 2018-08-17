В Індії через повені загинули майже сто осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Через сильну повінь у штаті Керала на південному заході Індії загинуло щонайменше 97 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Indian Express.
Відзначається, що з-за стихійного лиха порушено роботу системи транспорту, а також закриті освітні установи. Міністр штату Пінарайя Віджаян закликав індійський уряд надати додаткову допомогу в ліквідації наслідків повені, а також виділити більше військових і вертольотів.
Повені почалися через мусонні зливи, які накрили штат 8 серпня — вони спровокували повені, селі і зсуви. Місцева влада заявила, що регіон зіткнувся з самими руйнівними повенями за останні сто років. У даний момент по всьому штату оголошено червоний рівень погодної небезпеки.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про 79 загиблих.