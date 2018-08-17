В Индии в результате наводнения погибли почти сто человек

Отмечается, что из-за стихийного бедствия нарушена работа системы транспорта, а также закрытые образовательные учреждения. Министр штата Пинарайя Виджаян призвал индийское правительство предоставить дополнительную помощь в ликвидации последствий наводнения, а также выделить больше военных и вертолетов.

Наводнения начались за муссонных дождей, которые накрыли штат 8 августа — они спровоцировали наводнения, сели и оползни. Местные власти заявили, что регион столкнулся с самыми разрушительными наводнениями за последние сто лет. В данный момент по всему штату объявлен красный уровень погодной опасности.

Напомним, ранее сообщалось о 79 погибших.