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В Індії близько 2 млн людей позбавили громадянства

В Індії близько 2 млн людей позбавили громадянства

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 серпня. УНН. Майже два мільйони осіб у східноіндійському штаті Ассам не увійшли до оновленого реєстру громадян, оприлюдненого Національний реєстром громадян (НРГ) у суботу, передає УНН з посиланням на DW.

Згідно з опублікованими даними, у близько 33,1 мільйона осіб, які проживають у штаті, підтверджено їхнє громадянство Індії, а в 1,9 мільйона - ні.

У разі, якщо ці люди й надалі не зможуть довести свою приналежність до індійського громадянства, то їм загрожуватиме ув'язнення, наголошують представники місцевої влади. Реєстр громадян в Індії не оновлювали з 1951 року. Однією з цілей проведеного оновлення було виявлення нелегальних іммігрантів із сусідньої Бангладеш.

Люди, які не потрапили до списку, повинні будуть довести, що їхні родини проживали в Індії 24 березня 1971 року - до моменту проголошення незалежності Бангладеш. Індійська влада вважає, що відтоді сотні тисяч мігрантів з цієї країни оселилися в Індії й це нерідко призводить до зростання напруги через конфлікти з місцевим населенням.

Ще торік у НРГ наголошували, що нікому з людей, які опинилися поза списком, не загрожує негайна депортація чи арешт, і їм буде надана можливість подати скаргу. Цьогоріч влада так само заспокоїла населення, що ті особи, котрі не потрапили до списку громадян, не будуть негайно оголошуватися іноземцями, аж до завершення всіх правових процедур. Утім, нелегальних мігрантів попередили, що їх відправлять у спеціальні табори, а згодом депортують до Бангладеш.

Натомість влада сусідньої країни заперечує наявність у Індії сотень тисяч громадян Бангладеш, які перебувають там нелегально.

Нагадаємо, через повені у Індії загинула понад 1 тисяча людей.

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