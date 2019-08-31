В Индии около 2 млн человек лишили гражданства

Согласно опубликованным данным, у около 33,1 миллиона человек, проживающих в штате, подтверждено их гражданство Индии, а у 1,9 миллиона - нет.

В случае, если эти люди в дальнейшем не смогут доказать свою принадлежность к индийскому гражданству, то им грозит заключение, отмечают представители местной власти. Регистрацию граждан в Индии не обновляли с 1951 года. Одной из целей проводимого обновления было выявление нелегальных иммигрантов из соседней Бангладеш.

Люди, которые не попали в список, должны будут доказать, что их семьи проживали в Индии 24 марта 1971 года - до момента провозглашения независимости Бангладеш. Индийские власти считают, что с тех пор сотни тысяч мигрантов из этой страны поселились в Индии и это нередко приводит к росту напряжения из-за конфликтов с местным населением.

Еще в прошлом году в НРГ отмечали, что никому из людей, которые оказались вне списка, не грозит немедленная депортация или арест, и им будет предоставлена возможность подать жалобу. В этом году власти так же успокоили население, что те люди, которые не попали в список граждан, не будут немедленно объявляться иностранцами, до завершения всех правовых процедур. Впрочем, нелегальных мигрантов предупредили, что их будут отправят в специальные лагеря, а затем депортируют в Бангладеш.

Взамен власти соседней страны отрицают наличие в Индии сотен тысяч граждан Бангладеш, которые находятся там нелегально.

Напомним, из-за наводнений в Индии погибли более 1 тысячи человек.