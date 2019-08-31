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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 26353 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 116332 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 127088 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 118397 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 123490 просмотра

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В Индии около 2 млн человек лишили гражданства

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 31 августа. УНН. Почти два миллиона человек в восточноиндийском штате Ассам не вошли в обновленный реестр граждан, обнародованный Национальным реестром граждан (НРГ) в субботу, передает УНН со ссылкой на DW.

Согласно опубликованным данным, у около 33,1 миллиона человек, проживающих в штате, подтверждено их гражданство Индии, а у 1,9 миллиона - нет.

В случае, если эти люди в дальнейшем не смогут доказать свою принадлежность к индийскому гражданству, то им грозит заключение, отмечают представители местной власти. Регистрацию граждан в Индии не обновляли с 1951 года. Одной из целей проводимого обновления было выявление нелегальных иммигрантов из соседней Бангладеш.

Люди, которые не попали в список, должны будут доказать, что их семьи проживали в Индии 24 марта 1971 года - до момента провозглашения независимости Бангладеш. Индийские власти считают, что с тех пор сотни тысяч мигрантов из этой страны поселились в Индии и это нередко приводит к росту напряжения из-за конфликтов с местным населением.

Еще в прошлом году в НРГ отмечали, что никому из людей, которые оказались вне списка, не грозит немедленная депортация или арест, и им будет предоставлена возможность подать жалобу. В этом году власти так же успокоили население, что те люди, которые не попали в список граждан, не будут немедленно объявляться иностранцами, до завершения всех правовых процедур. Впрочем, нелегальных мигрантов предупредили, что их будут отправят в специальные лагеря, а затем депортируют в Бангладеш.

Взамен власти соседней страны отрицают наличие в Индии сотен тысяч граждан Бангладеш, которые находятся там нелегально.

Напомним, из-за наводнений в Индии погибли более 1 тысячи человек.

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