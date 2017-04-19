В Індії автобус зірвався в ущелину з гірської дороги
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. На півночі Індії автобус зірвався з гірської дороги на висоті 200 метрів і впав в ущелину, в результаті чого загинули 44 людини, передає УНН з посиланням на Associated Press.
Як повідомляється, лише двоє людей вижили після аварії на річці Тонс. Причини ДТП з'ясовуються. Рятувальники працюють на місці аварії.
Зазначається, що поганий стан доріг в країні, а також те, що водії автобусів не дотримується правил безпеки і часто беруть в автобус більше пасажирів, ніж треба, призводить до високої кількості серйозних ДТП в Індії.
Як повідомляв УНН, через смертельну ДТП на Прикарпатті відкрито кримінальне провадження.