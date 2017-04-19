В Индии автобус сорвался в ущелье с горной дороги
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. На севере Индии автобус сорвался с горной дороги на высоте 200 метров и упал в ущелье, в результате чего погибли 44 человека, передает УНН со ссылкой на Associated Press.
Как сообщается, только два человека выжили после аварии на реке Тонс. Причины ДТП выясняются. Спасатели работают на месте аварии.
Отмечается, что плохое состояние дорог в стране, а также то, что водители автобусов не соблюдают правил безопасности и часто берут в автобус больше пассажиров, чем надо, приводит к большому количеству серьезных ДТП в Индии.
Как сообщал УНН, после смертельного ДТП на Прикарпатье открыто уголовное производство.