В Индии автобус сорвался в ущелье с горной дороги

Как сообщается, только два человека выжили после аварии на реке Тонс. Причины ДТП выясняются. Спасатели работают на месте аварии.

Отмечается, что плохое состояние дорог в стране, а также то, что водители автобусов не соблюдают правил безопасности и часто берут в автобус больше пассажиров, чем надо, приводит к большому количеству серьезных ДТП в Индии.

Как сообщал УНН, после смертельного ДТП на Прикарпатье открыто уголовное производство.