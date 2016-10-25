В.Гройсман заявив, що хоче зменшення своїх повноважень

ukru
Торговельна війна США: експерти пояснили наслідки для України та самої Америки
Ексклюзив
09:14 • 24510 перегляди

Торговельна війна США: експерти пояснили наслідки для України та самої Америки

08:00 • 20234 перегляди

Великодній кошик: у скільки обійдеться цього року

06:50 • 29615 перегляди

"Складно, але не критично": в уряді оцінили мита Трампа для України і працюють над кращими умовами

Ексклюзив
06:00 • 42985 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні

2 квітня, 19:23 • 48943 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 73591 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 83303 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 148400 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 208001 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 194164 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
4 м/с
65 %
753 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

На сході України зафіксовано активність ворожої тактичної авіації

3 квітня, 00:26 • 25100 перегляди

Єрмак щодо повернення Нетребко до Лондонської опери: російські артисти не мають місця в цивілізованому світі

3 квітня, 02:39 • 21623 перегляди

Мита Трампа викликали шквал критики: партнери Вашингтона обурені

3 квітня, 02:56 • 22639 перегляди

ЗСУ: втрати окупантів зросли на 1390 військових та 6 танків

04:28 • 25522 перегляди

Щонайменше 4 загиблих у США: наслідки катастрофічного торнадо, який пронісся частиною країни

07:38 • 27713 перегляди
Публікації

Торговельна війна США: експерти пояснили наслідки для України та самої Америки
Ексклюзив

09:14 • 24481 перегляди

Щонайменше 4 загиблих у США: наслідки катастрофічного торнадо, який пронісся частиною країни

07:38 • 29078 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні
Ексклюзив

06:00 • 42968 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 502051 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 334330 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Олег Синєгубов

Ллойд Остін

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Харків

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Nintendo Switch 2: дата виходу, ціна та характеристики нової консолі

09:11 • 5986 перегляди

Кіноадаптація "Як приборкати дракона 2" отримала дату релізу

08:47 • 7916 перегляди

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 130842 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 189983 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 132320 перегляди
Актуальне

Шахед-136

«Калібр» (сімейство ракет)

Безпілотний літальний апарат

Фокс Ньюс

FGM-148 Javelin

В.Гройсман заявив, що хоче зменшення своїх повноважень

В.Гройсман заявив, що хоче зменшення своїх повноважень

Київ • УНН

 • 9265 перегляди

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що він мріє про зменшення своїх повноважень. Про це він сказав під час церемонії відкриття програми "Децентралізація приносить кращі результати та ефективність" DOBRE, передає кореспондент УНН.

На запитання, як В.Гройсман ставиться до того, що з розвитком територіальних громад його повноваження зменшаться, він заявив, що це його ціль.

"Я про це мрію. Важливо, щоб кожен займався своєю справою. У рамках реформи децентралізації та місцевого самоврядування ми створюємо умови, які дали б можливість на кожному рівні своєї влади вирішувати ті чи інші питання і робити це ефективно. Не може центральна влада вирішувати, яку дорогу будувати чи який будинок ремонтувати. Це питання має вирішуватися і фінансуватися на місцевому рівні", - сказав В.Гройсман.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Bitcoin
$83,682.20
Золото
$3,151.69
Tesla
$280.94
Brent
$72.38
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$40.20
Ethereum
$1,822.73