В.Гройсман заявив, що хоче зменшення своїх повноважень
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що він мріє про зменшення своїх повноважень. Про це він сказав під час церемонії відкриття програми "Децентралізація приносить кращі результати та ефективність" DOBRE, передає кореспондент УНН.
На запитання, як В.Гройсман ставиться до того, що з розвитком територіальних громад його повноваження зменшаться, він заявив, що це його ціль.
"Я про це мрію. Важливо, щоб кожен займався своєю справою. У рамках реформи децентралізації та місцевого самоврядування ми створюємо умови, які дали б можливість на кожному рівні своєї влади вирішувати ті чи інші питання і робити це ефективно. Не може центральна влада вирішувати, яку дорогу будувати чи який будинок ремонтувати. Це питання має вирішуватися і фінансуватися на місцевому рівні", - сказав В.Гройсман.