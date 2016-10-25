В.Гройсман заявил, что хочет уменьшения своих полномочий

На вопрос, как В.Гройсман относится к тому, что с развитием территориальных общин его полномочия уменьшатся, он заявил, что это его цель.

"Я об этом мечтаю. Важно, чтобы каждый занимался своим делом. В рамках реформы децентрализации и местного самоуправления мы создаем условия, которые позволили бы на каждом уровне своей власти решать те или иные вопросы и делать это эффективно. Не может центральная власть решать, какой путь строить или дом ремонтировать. Этот вопрос должен решаться и финансироваться на местном уровне", - сказал В.Гройсман.