В.Гройсман заявил, что хочет уменьшения своих полномочий
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что он мечтает об уменьшении своих полномочий. Об этом он сказал во время церемонии открытия программы "Децентрализация приносит лучшие результаты и эффективность" DOBRE, передает корреспондент УНН.
На вопрос, как В.Гройсман относится к тому, что с развитием территориальных общин его полномочия уменьшатся, он заявил, что это его цель.
"Я об этом мечтаю. Важно, чтобы каждый занимался своим делом. В рамках реформы децентрализации и местного самоуправления мы создаем условия, которые позволили бы на каждом уровне своей власти решать те или иные вопросы и делать это эффективно. Не может центральная власть решать, какой путь строить или дом ремонтировать. Этот вопрос должен решаться и финансироваться на местном уровне", - сказал В.Гройсман.