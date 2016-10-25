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15 марта, 19:03 • 116685 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 171504 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 141181 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 133432 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 114392 просмотра

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15 марта, 11:23 • 106387 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 102110 просмотра

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В.Гройсман заявил, что хочет уменьшения своих полномочий

В.Гройсман заявил, что хочет уменьшения своих полномочий

Киев • УНН

 • 9264 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что он мечтает об уменьшении своих полномочий. Об этом он сказал во время церемонии открытия программы "Децентрализация приносит лучшие результаты и эффективность" DOBRE, передает корреспондент УНН.

На вопрос, как В.Гройсман относится к тому, что с развитием территориальных общин его полномочия уменьшатся, он заявил, что это его цель.

"Я об этом мечтаю. Важно, чтобы каждый занимался своим делом. В рамках реформы децентрализации и местного самоуправления мы создаем условия, которые позволили бы на каждом уровне своей власти решать те или иные вопросы и делать это эффективно. Не может центральная власть решать, какой путь строить или дом ремонтировать. Этот вопрос должен решаться и финансироваться на местном уровне", - сказал В.Гройсман.

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