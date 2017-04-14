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В.Гройсман заявив про готовність нести відповідальність за запропоновані реформи

В.Гройсман заявив про готовність нести відповідальність за запропоновані реформи

Київ • УНН

 • 10873 перегляди

КИЇВ. 14 квітня. УНН. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявий, що готовий нести політичну відповідальність за п'ять запропонованих урядом реформ - пенсійну і земельну реформи, публічну приватизацію, а також реформи освіти і медицини. Про це він сказав під час виступу в парламенті під час години запитань до уряду, передає кореспондент УНН.

“П’ять ключових реформ, і зміни будуть відчутні. І я готовий за успіх цих реформ нести всю політичну відповідальність, але я вірю в успіх реформ”, — сказав В.Гройсман.

Очільник уряду вчергове закликав Верховну Раду якомога швидше розглянути і прийняти пакет реформ, які дадуть змогу змінити макроекономічну ситуацію, забезпечити зростання економіки в країні і стійкий соціальний захист.

Прем’єр-міністр також заявив, що запропоновані урядом реформи дадуть змогу кожному українцю відчути зміни в житті.

Як повідомляв УНН, В.Гройсман назвав п’ять необхідних реформ для покращення життя людей.

Українські Національні Новини

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