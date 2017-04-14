В.Гройсман заявил о готовности нести ответственность за предложенные реформы
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявление, что готов нести политическую ответственность за пять предложенных правительством реформ - пенсионную и земельную реформы, публичную приватизацию, а также реформы образования и медицины. Об этом он сказал, выступая в парламенте во время часа вопросов к правительству, передает корреспондент УНН.
“Пять ключевых реформ, и изменения будут ощутимы. И я готов за успех этих реформ нести всю политическую ответственность, но я верю в успех реформ”, — сказал В.Гройсман.
Глава правительства в очередной раз призвал Верховную Раду как можно скорее рассмотреть и принять пакет реформ, которые позволят изменить макроэкономическую ситуацию, обеспечить рост экономики в стране и стабильную социальную защиту.
Премьер-министр также заявил, что предложенные правительством реформы дадут возможность каждому украинцу почувствовать изменения в жизни.
Как сообщал УНН, В.Гройсман назвал пять необходимых реформ для улучшения жизни людей.