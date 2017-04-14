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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 114712 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 173321 просмотра

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В.Гройсман заявил о готовности нести ответственность за предложенные реформы

В.Гройсман заявил о готовности нести ответственность за предложенные реформы

Киев  •  УНН

 • 10867 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявление, что готов нести политическую ответственность за пять предложенных правительством реформ - пенсионную и земельную реформы, публичную приватизацию, а также реформы образования и медицины. Об этом он сказал, выступая в парламенте во время часа вопросов к правительству, передает корреспондент УНН.

“Пять ключевых реформ, и изменения будут ощутимы. И я готов за успех этих реформ нести всю политическую ответственность, но я верю в успех реформ”, — сказал В.Гройсман.

Глава правительства в очередной раз призвал Верховную Раду как можно скорее рассмотреть и принять пакет реформ, которые позволят изменить макроэкономическую ситуацию, обеспечить рост экономики в стране и стабильную социальную защиту.

Премьер-министр также заявил, что предложенные правительством реформы дадут возможность каждому украинцу почувствовать изменения в жизни.

Как сообщал УНН, В.Гройсман назвал пять необходимых реформ для улучшения жизни людей.

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