В.Гройсман закликав С.Князєва забезпечити ефективну охорону громадського порядку
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман закликав керівника Національної поліції Сергія Князєва забезпечити ефективну охорону громадського порядку. Про це він сказав під час представлення нового голови відомства, передає кореспондент УНН.
“Я хочу, щоб люди відчували себе у безпеці — це найголовніше завдання (Національної поліції — ред.)”, — сказав В.Гройсман.
Прем’єр також сподівається, що поліція отримає більшу підтримку громадян. У свою чергу В.Гройсман пообіцяв, що правоохоронці будуть забезпечені всім необхідним.
Нагадаємо, 8 лютого Кабінет міністрів України призначив головою Національної поліції України Сергія Князєва.
Як повідомляв УНН, новообраний голова Національної поліції України Сергій Князєв заявив, що продовжить реформу відомства.