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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В.Гройсман призвал С.Князева обеспечить эффективную охрану общественного порядка

Киев • УНН

 • 13279 просмотра

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Премьер-министр Владимир Гройсман призвал руководителя Национальной полиции Сергея Князева обеспечить эффективную охрану общественного порядка. Об этом он сказал во время представления нового главы ведомства, передает корреспондент УНН.

В.Гройсман призвал С.Князева обеспечить эффективную охрану общественного порядка

"Я хочу, чтобы люди чувствовали себя в безопасности - это главная задача (Национальной полиции - ред.)", - сказал В.Гройсман.

Премьер также надеется, что полиция получит большую поддержку. В свою очередь В.Гройсман пообещал, что правоохранители будут обеспечены всем необходимым.

Напомним, 8 февраля Кабинет министров Украины назначил председателем Национальной полиции Украины Сергея Князева.

Как сообщал УНН, новоизбранный председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев заявил, что продолжит реформу ведомства.

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