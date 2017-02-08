В.Гройсман призвал С.Князева обеспечить эффективную охрану общественного порядка

"Я хочу, чтобы люди чувствовали себя в безопасности - это главная задача (Национальной полиции - ред.)", - сказал В.Гройсман.

Премьер также надеется, что полиция получит большую поддержку. В свою очередь В.Гройсман пообещал, что правоохранители будут обеспечены всем необходимым.

Напомним, 8 февраля Кабинет министров Украины назначил председателем Национальной полиции Украины Сергея Князева.

Как сообщал УНН, новоизбранный председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев заявил, что продолжит реформу ведомства.