В.Гройсман закликав депутатів до єдності без політичних прапорів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман закликав український парламент до єдності без політичних прапорів. Про це він заявив, виступаючи з парламентської трибуни під час години запитань до уряду, передає кореспондент УНН.
"Найближчими роками ми маємо дати ефективну відповідь, що Україна має стати сильною, економічно розвиненою і оборонно-технічно сильною. Це наше з вами завдання. Завдання, яке ми маємо виконати", - сказав В.Гройсман.
"Ми маємо бути з вами об'єднаними. Я думаю, що час, коли ми маємо трішки відставати в сторону свої політичні прапори, настав. У нас має бути єдиний прапор - це прапор нашої держави і єдиний національний інтерес. Це успішна Україна, в якій кожен громадянин відчуває себе достойно і безпечно. Тому я думаю, що попереду у нас з вами надзвичайно багато роботи", - зазначив він.
Нагадаємо, 14 квітня минає рік з початку роботи уряду В.Гройсмана.