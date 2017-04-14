В.Гройсман призвал депутатов к единству без политических флагов

"В ближайшие годы мы должны дать эффективный ответ, что Украина должна стать сильной, экономически развитой и оборонно-технически сильной. Это наша с вами задача. Задача, которую мы должны выполнить", - сказал В.Гройсман.

"Мы должны быть с вами объединенными. Я думаю, что время, когда мы должны немного отставать в сторону свои политические флаги, наступил. У нас должен быть единый флаг - это флаг нашего государства и единый национальный интерес. Это успешная Украина, в которой каждый гражданин чувствует себя достойно и безопасно. Поэтому я думаю, что впереди у нас с вами очень много работы", - отметил он.

Напомним, 14 апреля проходит год с начала работы правительства В.Гройсмана.