В.Гройсман виступив за посилення співпраці ГУАМ з Японією і США
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман наголосив на реалізації програм розвитку країн-членів ГУАМ з Японією і США. Про це він сьогодні сказав на початку саміту голів урядів країн-учасниць ГУАМ, передає кореспондент УНН.
"Важливим завданням є посилення співробітництва з нашими міжнародними партнерами. Необхідно у повній мірі реалізувати підписану в 2015 році програму співробітництва ГУАМ і Японії", - сказав Прем'єр.
Також, за його словами, важливою є підготовка продовження рамкової програми співробітництва ГУАМ і США.
"Підтримую розвиток контактів з Вишеградською четвіркою", - додав він.
Нагадаємо, В.Гройсман заявив, що Україна зацікавлена в Транскаспійському транспортному маршруті.