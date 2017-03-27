В.Гройсман выступил за усиление сотрудничества ГУАМ с Японией и США
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сделал акцент на реализации программ развития стран-членов ГУАМ с Японией и США. Об этом он сегодня сказал в начале саммита глав правительств стран-участниц ГУАМ, передает корреспондент УНН.
"Важной задачей является усиление сотрудничества с нашими международными партнерами. Необходимо в полной мере реализовать подписанную в 2015 году программу сотрудничества ГУАМ и Японии", - сказал премьер.
Также, по его словам, важна подготовка продолжения рамочной программы сотрудничества ГУАМ и США.
"Поддерживаю развитие контактов с Вышеградской четверкой", - добавил он.
Напомним, В.Гройсман заявил, что Украина заинтересована в Транскаспийском транспортном маршруте.