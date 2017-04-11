В.Гройсман вірить, що Ю.Луценку вдасться повернути виведені "режимом Януковича" кошти
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман вважає, що Генеральний прокурор Юрій Луценко доб'ється повернення в бюджет коштів, які незаконно були виведені "режимом Віктора Януковича". Про це він сьогодні сказав на підсумковій прес-конференції, передає кореспондент УНН.
"Він (Ю.Луценко - ред.) достатньо серйозно і фундаментально сьогодні працює над тим, щоб повернути ці ресурси в український бюджет. Я розумію, що він доб'ється успіху в цьому", - сказав Прем'єр.
Нагадаємо, Президент П.Порошенко у Латвії заявив про домовленість щодо повернення в Україну вкрадених активів.