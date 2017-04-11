В.Гройсман верит, что Ю.Луценко удастся вернуть выведенные "режимом Януковича" средства
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что Генеральный прокурор Юрий Луценко добьется возвращения в бюджет средств, незаконно выведенных "режимом Виктора Януковича". Об этом он сказал на итоговой пресс-конференции, передает корреспондент УНН.
"Он (Ю.Луценко - ред.) достаточно серьезно и фундаментально сегодня работает над тем, чтобы вернуть эти ресурсы в украинский бюджет. Я понимаю, что он добьется успеха в этом", - сказал Премьер.
Напомним, Президент П.Порошенко в Латвии заявил о договоренности относительно возвращения в Украину украденных активов.