В.Гройсман верит, что Ю.Луценко удастся вернуть выведенные "режимом Януковича" средства

"Он (Ю.Луценко - ред.) достаточно серьезно и фундаментально сегодня работает над тем, чтобы вернуть эти ресурсы в украинский бюджет. Я понимаю, что он добьется успеха в этом", - сказал Премьер.

Напомним, Президент П.Порошенко в Латвии заявил о договоренности относительно возвращения в Украину украденных активов.