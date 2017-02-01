В.Гройсман відвідає Ізраїль з візитом
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Президент України Петро Порошенко у телефонній розмові із Прем’єр-міністром Держави Ізраїль Беньяміном Нетаньягу досяг домовленості про візит Прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана до Ізраїлю. Про це УНН повідомили у прес-службі Глави держави.
Як повідомили у прес-службі, глава ізраїльського уряду привітав Україну з початком головування в РБ ООН. Було підтверджено налаштованість обох Сторін тісно співпрацювати задля посилення боротьби з тероризмом, сприяння мирному врегулюванню на Близькому Сході і відновленню територіальної цілісності та суверенітету України.
"В рамках зміцнення дружби і партнерства між народами України та Ізраїлю було досягнуто домовленості про візит Прем'єр-міністра України до Ізраїлю", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Держави Ізраїль Беньяміном Нетаньягу. Співрозмовники наголосили щодо необхідності активізації економічного співробітництва між Україною та Ізраїлем та погодилися вжити заходів для завершення процесу укладення двосторонньої Угоди про вільну торгівлю.