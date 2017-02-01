В.Гройсман посетит Израиль с визитом
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко в телефонном разговоре с премьер-министром Государства Израиль Биньямином Нетаньяху достиг договоренности о визите Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана в Израиль. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Главы государства.
Как сообщили в пресс-службе, глава израильского правительства поздравил Украину с началом председательства в СБ ООН. Подтвердили настрой обеих сторон тесно сотрудничать для усиления борьбы с терроризмом, содействия мирному урегулированию на Ближнем Востоке и восстановлению территориальной целостности и суверенитета Украины.
"В рамках укрепления дружбы и партнерства между народами Украины и Израиля была достигнута договоренность о визите Премьер-министра Украины в Израиль", - говорится в сообщении.
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с Премьер-министром Государства Израиль Биньямином Нетаньяху. Собеседники отметили о необходимости активизации экономического сотрудничества между Украиной и Израилем и согласились принять меры для завершения процесса заключения двустороннего Соглашения о свободной торговле.