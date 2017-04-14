В.Гройсман: уряд доопрацьовує документи для оновлення системи фіскальної служби

"За 25 років в Україні (була створена - ред.) шалено корумпована система фіскальної служби. Її треба очищувати, треба оновлювати, змінювати саму систему і робити це достатньо ефективно. Насправді думаю, що треба розділити законодавчу роботу і виконавчу. Приймайте закони, які ви вважаєте правильними, і ми будемо їх впроваджувати. Що стосується постанов уряду, то ми їх розробляємо, ми зауважуємо на вчасність і необхідність прийняття для того, щоб забезпечувати реорганізацію, і після того, як ми їх доопрацюємо, а вони прийняті з доопрацюванням уряду, вони будуть опубліковані", - сказав В.Гройсман.

Він додав, що уряд планує ефективно виконати свою роботу.

Нагадаємо, представники МВФ та ДФС обговорили реформування фіскальної служби.