В.Гройсман: правительство дорабатывает документы для обновления системы фискальной службы

"За 25 лет в Украине (была создана - ред.) безумно коррумпированная система фискальной службы. Ее надо очищать, надо обновлять, изменять саму систему и делать это достаточно эффективно. На самом деле думаю, что надо разделить законодательную работу и исполнительную. Принимайте законы, которые вы считаете правильными, и мы будем их внедрять. Что касается постановлений правительства, то мы их разрабатываем, мы акцентируем на своевременности и необходимости принятия для того, чтобы обеспечивать реорганизацию, и после того, как мы их доработаем, а они приняты с доработкой правительства, они будут опубликованы", - сказал В.Гройсман.

Он добавил, что правительство планирует эффективно выполнить свою работу.

Напомним, представители МВФ и ГФС обсудили реформирование фискальной службы.