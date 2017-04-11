В.Гройсман: Україна може зменшити зовнішній борг
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман впевнений, що Україна може зменшити обсяг своїх зовнішніх зобов'язань. Про це він сказав під час підсумкової прес-конференції, передає кореспондент УНН.
"Ми маємо зрозуміти одну річ, що ми не можемо вічно жити від траншу до траншу. Українська економіка має демонструвати зростання", - сказав В.Гройсман.
За його словами, в умовах економічного зростання Україна зможе обслуговувати і зменшувати зовнішній борг.
"Це наше завдання при тому, щоб зберегти баланс, - зменшення боргових зобов'язань України і підвищення якості життя українських громадян. Всі ці завдання можливо виконувати, я відповідально заявляю", - підкреслив В.Гройсман.
Нагадаємо, В.Гройсман вірить, що Ю.Луценку вдасться повернути виведені "режимом Януковича" кошти.