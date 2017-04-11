В.Гройсман: Украина может уменьшить внешний долг
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман уверен, что Украина может уменьшить объем своих внешних обязательств. Об этом он сказал во время итоговой пресс-конференции, передает корреспондент УНН.
"Мы должны понять одну вещь, что мы не можем вечно жить от транша к траншу. Украинская экономика должна демонстрировать рост", - сказал В.Гройсман.
По его словам, в условиях экономического роста Украина сможет обслуживать и уменьшать внешний долг.
"Это наша задача при том, чтобы сохранить баланс, - уменьшение долговых обязательств Украины и повышение качества жизни украинских граждан. Все эти задачи можно выполнять, я ответственно заявляю", - подчеркнул В.Гройсман.
Напомним, В.Гройсман верит, что Генпрокурору Ю.Луценко удастся вернуть выведенные "режимом Януковича" средства.