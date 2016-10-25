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В.Гройсман: у децентралізації не можна діяти на запасі реформ попередніх років

В.Гройсман: у децентралізації не можна діяти на запасі реформ попередніх років

Київ • УНН

 • 8219 перегляди

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Для продовження процесу децентралізації необхідно надати новий імпульс реформам, бо неможливо діяти на запасі, який було створено в 2014-2015 роках. Про це Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман сказав під час церемонії відкриття програми "Децентралізація приносить кращі результати та ефективність" DOBRE, передає кореспондент УНН.

"Я хотів би підкреслити, що сьогодні треба надати новий імпульс і динаміку реформам. Ми не можемо діяти на тому запасі, який ми створили в 2014-2015 роках. Потрібні нові інструменти та нові рішення", - сказав він.

Як повідомляв УНН, експерти з місцевого самоврядування та децентралізації вважають, що у проведенні цієї важливої для України реформи слід враховувати досвід інших держав та наукові доробки вітчизняних вчених. Експерти вважають, що тільки комплексний підхід до реформи та вивчення усіх надбань дозволить розробити ефективні механізми перетворень. Слід зауважити, що політикам та керівникам обласних державних адміністрацій нещодавно були презентовані колективні монографії "Місцеве самоврядування в Україні: Євроінтеграційний шлях" і "Місцеве самоврядування в умовах децентралізації влади в Україні", в яких зібрані досвід, знання, бачення ситуації співавторів, а також міжнародні приклади процесів розвитку місцевого самоврядування. Доктор наук з державного самоврядування, професор Руслан Плющ, під редакцією якого вийшли колективні монографії, назвав їх практичними посібниками, в яких значна увага приділена, зокрема формуванню місцевих бюджетів та організації менеджменту.

Українські Національні Новини

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