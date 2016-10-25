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15 марта, 19:03 • 116684 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 171502 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 141181 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

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15 марта, 12:52 • 114392 просмотра

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15 марта, 11:23 • 106387 просмотра

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В.Гройсман: в децентрализации нельзя действовать на запасе реформ предыдущих лет

В.Гройсман: в децентрализации нельзя действовать на запасе реформ предыдущих лет

Киев • УНН

 • 8218 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. Для продолжения процесса децентрализации необходимо придать новый импульс реформам, так как невозможно действовать на запасе, который был создан в 2014-2015 годах. Об этом Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сказал во время церемонии открытия программы "Децентрализация приносит лучшие результаты и эффективность" DOBRE, передает корреспондент УНН.

"Я хотел бы подчеркнуть, что сегодня надо придать новый импульс и динамику реформам. Мы не можем действовать на том запасе, который мы создали в 2014-2015 годах. Нужны новые инструменты и новые решения", - сказал он.

Как сообщал УНН, эксперты по местному самоуправлению и децентрализации считают, что в проведении этой важной для Украины реформы следует учитывать опыт других государств и научные труды отечественных ученых. Эксперты считают, что только комплексный подход к реформе и изучение всех достижений позволит разработать эффективные механизмы преобразований. Следует заметить, что политикам и руководителям областных государственных администраций недавно были представлены коллективные монографии "Местное самоуправление в Украине: Евроинтеграционный путь" и "Местное самоуправление в условиях децентрализации власти в Украине", в которых собраны опыт, знания, видение ситуации соавторов, а также международные примеры процессов развития местного самоуправления. Доктор наук по государственному самоуправлению, профессор Руслан Плющ, под редакцией которого вышли коллективные монографии, назвал их практическими пособиями, в которых значительное внимание уделено, в частности формированию местных бюджетов и организации менеджмента.

Украинские Национальные Новости

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