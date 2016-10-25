В.Гройсман: в децентрализации нельзя действовать на запасе реформ предыдущих лет

"Я хотел бы подчеркнуть, что сегодня надо придать новый импульс и динамику реформам. Мы не можем действовать на том запасе, который мы создали в 2014-2015 годах. Нужны новые инструменты и новые решения", - сказал он.

Как сообщал УНН, эксперты по местному самоуправлению и децентрализации считают, что в проведении этой важной для Украины реформы следует учитывать опыт других государств и научные труды отечественных ученых. Эксперты считают, что только комплексный подход к реформе и изучение всех достижений позволит разработать эффективные механизмы преобразований. Следует заметить, что политикам и руководителям областных государственных администраций недавно были представлены коллективные монографии "Местное самоуправление в Украине: Евроинтеграционный путь" и "Местное самоуправление в условиях децентрализации власти в Украине", в которых собраны опыт, знания, видение ситуации соавторов, а также международные примеры процессов развития местного самоуправления. Доктор наук по государственному самоуправлению, профессор Руслан Плющ, под редакцией которого вышли коллективные монографии, назвал их практическими пособиями, в которых значительное внимание уделено, в частности формированию местных бюджетов и организации менеджмента.