В.Гройсман у Брюсселі відвідає інституції ЄС і НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман 9-10 лютого відвідає інституції ЄС і НАТО в Брюсселі. Про це повідомляє прес-служба КМУ, передає УНН.
Програмою візиту заплановані зустрічі В.Гройсман з президентом Європейської Ради Дональдом Туском, президентом Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером, генеральним секретарем НАТО Йєнсом Столтенбергом.
Під час переговорів з керівництвом ЄС глава українського уряду планує обговорити ситуацію на сході України та стан імплементації мінських домовленостей, хід реалізації ключових реформ в Україні, лібералізацію візового режиму між Україною та ЄС, актуальні питання торговельно-економічного співробітництва й імплементації ПВ ЗВТ.
Також у Брюсселі В.Гройсман візьме участь у конференції “Заохочення та скерування: перезавантаження українських реформ”, організовану Центром європейських досліджень В.Мартенса. На заході буде представлено прогрес України в реалізації ключових економічних і політичних реформ, а також пріоритети уряду на найближчу перспективу у просуванні порядку денного реформ.