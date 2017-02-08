В.Гройсман в Брюсселе посетит институты ЕС и НАТО

Программой визита запланированы встречи В.Гройсмана с президентом Европейского Совета Дональдом Туском, президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером, генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Во время переговоров с руководством ЕС глава украинского правительства планирует обсудить ситуацию на востоке Украины и состояние имплементации минских договоренностей, ход реализации ключевых реформ в Украине, либерализацию визового режима между Украиной и ЕС, актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества и имплементации ПВ ЗСТ.

Также в Брюсселе В.Гройсман примет участие в конференции "Поощрение и направление: перезагрузка украинских реформ", организованной Центром европейских исследований В.Мартенса. На мероприятии будет представлен прогресс Украины в реализации ключевых экономических и политических реформ, а также приоритеты правительства на ближайшую перспективу в продвижении повестки дня реформ.