В.Гройсман в Брюсселе посетит институты ЕС и НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман 9-10 февраля посетит институты ЕС и НАТО в Брюсселе. Об этом сообщает пресс-служба КМУ, передает УНН.
Программой визита запланированы встречи В.Гройсмана с президентом Европейского Совета Дональдом Туском, президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером, генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
Во время переговоров с руководством ЕС глава украинского правительства планирует обсудить ситуацию на востоке Украины и состояние имплементации минских договоренностей, ход реализации ключевых реформ в Украине, либерализацию визового режима между Украиной и ЕС, актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества и имплементации ПВ ЗСТ.
Также в Брюсселе В.Гройсман примет участие в конференции "Поощрение и направление: перезагрузка украинских реформ", организованной Центром европейских исследований В.Мартенса. На мероприятии будет представлен прогресс Украины в реализации ключевых экономических и политических реформ, а также приоритеты правительства на ближайшую перспективу в продвижении повестки дня реформ.