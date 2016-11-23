В.Гройсман та Ю.Едельштейн обговорили напрямки співробітництва України та Ізраїлю

“Ми зацікавлені у тому, щоб ізраїльський бізнес мав своє представництво в Україні. Ми готові до максимальної координації і взаємодії. Багато сфер в Україні можуть бути цікаві для ізраїльських досягнень, технологій”, — зазначив В.Гройсман.

Прем’єр-міністр також додав, що Україна зацікавлена у співробітництві із Ізраїлем, зокрема в економічній, культурній та оборонній сферах.

“Стратегічне співробітництво між нашими державами має дуже велике значення. Я би хотів, щоб ми використали максимально наші можливості для розвитку нашого двостороннього співробітництва”, - додав Прем'єр.

Водночас, голова уряду висловив сподівання, що до кінця наступного року буде завершена підготовка і відбудеться підписання Договору про вільну торгівлю між Україною та Ізраїлем.

“Це відкриє достатньо серйозні можливості для поглиблення співробітництва і збільшення товарообороту між двома державами”, — підсумував В.Грйосман.

Нагадаємо, П.Порошенко обговорив зі спікером Кнесету Ізраїлю укладення угоди про вільну торгівлю.