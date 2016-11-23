В.Гройсман и Ю.Эдельштейн обсудили направления сотрудничества Украины и Израиля
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Сегодня, 23 ноября Премьер-министр Украины Владимир Гройсман провел встречу со спикером Кнессета Государства Израиль Юлием Эдельштейном, во время которой стороны обсудили направления углубления сотрудничества государств, в том числе в торгово-экономической, инвестиционной и технологической сферах. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Кабмина.
"Мы заинтересованы в том, чтобы израильский бизнес имел свое представительство в Украине. Мы готовы к максимальной координации и взаимодействию. Многие сферы в Украине могут быть интересны для израильских достижений, технологий", - отметил В.Гройсман.
Премьер-министр также добавил, что Украина заинтересована в сотрудничестве с Израилем, в частности в экономической, культурной и оборонной сферах.
"Стратегическое сотрудничество между нашими государствами имеет очень большое значение. Я бы хотел, чтобы мы использовали максимально наши возможности для развития нашего двустороннего сотрудничества", - добавил Премьер.
В то же время, глава правительства выразил надежду, что к концу следующего года будет завершена подготовка и состоится подписание Договора о свободной торговле между Украиной и Израилем.
"Это откроет достаточно серьезные возможности для углубления сотрудничества и увеличения товарооборота между двумя государствами", - подытожил В.Гройсман.
Напомним, П.Порошенко обсудил со спикером Кнессета Израиля заключение соглашения о свободной торговле.