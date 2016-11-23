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В.Гройсман и Ю.Эдельштейн обсудили направления сотрудничества Украины и Израиля

Киев • УНН

 • 11917 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Сегодня, 23 ноября Премьер-министр Украины Владимир Гройсман провел встречу со спикером Кнессета Государства Израиль Юлием Эдельштейном, во время которой стороны обсудили направления углубления сотрудничества государств, в том числе в торгово-экономической, инвестиционной и технологической сферах. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Кабмина.

В.Гройсман и Ю.Эдельштейн обсудили направления сотрудничества Украины и Израиля

"Мы заинтересованы в том, чтобы израильский бизнес имел свое представительство в Украине. Мы готовы к максимальной координации и взаимодействию. Многие сферы в Украине могут быть интересны для израильских достижений, технологий", - отметил В.Гройсман.

Премьер-министр также добавил, что Украина заинтересована в сотрудничестве с Израилем, в частности в экономической, культурной и оборонной сферах.

"Стратегическое сотрудничество между нашими государствами имеет очень большое значение. Я бы хотел, чтобы мы использовали максимально наши возможности для развития нашего двустороннего сотрудничества", - добавил Премьер.

В то же время, глава правительства выразил надежду, что к концу следующего года будет завершена подготовка и состоится подписание Договора о свободной торговле между Украиной и Израилем.

"Это откроет достаточно серьезные возможности для углубления сотрудничества и увеличения товарооборота между двумя государствами", - подытожил В.Гройсман.

Напомним, П.Порошенко обсудил со спикером Кнессета Израиля заключение соглашения о свободной торговле.

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