В.Гройсман сподівається на ухвалення земельної і пенсійної реформ до середини липня
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман сподівається на ухвалення всіх реформ, в тому числі, земельної та пенсійної до середини липня цього року. Про це він сьогодні сказав на підсумковій прес-конференції, передає кореспондент УНН.
За словами Прем'єр-міністра, уряд найближчим часом планує презентувати проект земельної реформи.
"Я б хотів, щоб ми прийняли реформи до середини липня. Всі п'ять реформ", - уточнив він.
Нагадаємо, уряд планує з 1 жовтня скасувати оподаткування пенсій працюючих пенсіонерів.
Як повдіомляв УНН, Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман назвав основні параметри земельної реформи.