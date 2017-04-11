В.Гройсман надеется на принятие земельной и пенсионной реформ до середины июля
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман надеется на принятие всех реформ, в том числе, земельной и пенсионной к середине июля этого года. Об этом он сказал на итоговой пресс-конференции, передает корреспондент УНН.
По словам Премьер-министра, правительство в ближайшее время планирует представить проект земельной реформы.
"Я бы хотел, чтобы мы приняли реформы до середины июля. Все пять реформ", - уточнил он.
Напомним, правительство планирует с 1 октября отменить налогообложение пенсий работающих пенсионеров .
Как повдиомляв УНН, Премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал основные параметры земельной реформы .