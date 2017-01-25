В.Гройсман розраховує, що план дій уряду допоможе забезпечити економічне і соціальне зростання

Він закликав усіх об’єднатися довкола виконання цього плану, зазначивши, що його виконання залежить від дій уряду та парламенту. Очільник уряду також додав, що це дозволить продовжити економічне зростання.

"Це реальний документ, який визначить, що кожне міністерство повинне забезпечити у своєму секторі, щоб забезпечити економічне зростання та соціальну справедливість в країні, підвищити якість освіти... Економічне зростання відчують українці. Зростатимуть зарплати", - зазначив він.