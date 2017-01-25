В.Гройсман рассчитывает, что план действий правительства поможет обеспечить экономический и социальный рост

Он призвал всех объединиться вокруг выполнения этого плана, отметив, что его выполнение зависит от действий правительства и парламента. Глава правительства также добавил, что это позволит продолжить экономический рост.

"Это реальный документ, который определит, что каждое министерство должно обеспечить в своем секторе, чтобы обеспечить экономический рост и социальную справедливость в стране, повысить качество образования ... Экономический рост почувствуют украинцы. Будут расти зарплаты", - отметил он.