В.Гройсман про ремонт доріг: розраховуємо на якісні технологічні рішення за прозорою ціною
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман закликає місцеву владу забезпечити високу якість дорожніх робіт, аби вже за 5-7 років змінити ситуацію на дорогах в країні. Про це він сказав під час селекторної наради з питань охорони здоров'я з головами обласних державних адміністрацій у Кропивницькому, передає УНН з посиланням на прес-службу уряду.
"На місцях організовуйте роботу, готуйте проектно-кошторисну документацію, все інше. Наше завдання - зробити якісні технологічні рішення за нормальною прозорою ціною і відповідально. Тому, будь ласка, робіть плани", - наголосив В.Гройсман.
Він нагадав, що уряд передбачив цього року 30 млрд грн на автодорожні роботи - 15 млрд грн вже заплановано в держбюджеті, ще 15 млрд грн надійде від репрофайлінгу облігацій внутрішньої державної позики, над чим зараз працює Міністерство фінансів України разом з Національним банком.
"Кошти будуть. Ми до кінця року ритмічно все профінансуємо", - запевнив глава уряду.
Крім того, він звернув увагу, що "Укравтодор" розробляє Стратегічний план розвитку дорожньої мережі на 2018-2022 роки та змінює систему контролю робіт.
"Якщо хтось думає, що те, що було вчора, ми вже забули, так не буде. Будь ласка, система контролю, організація якості робіт - це дуже важливо", - підкреслив Прем’єр-міністр.
На його переконання, 95% доріг у країні в незадовільному стані тільки тому, що десятиріччями цим питанням ніхто не займався, "лише набивали кишеню" і неякісно робили роботу. Системний підхід дозволить змінити ситуацію за 5-7 років.
Нагадаємо, незважаючи на незадовільний стан 95% доріг в Україні, деякі області продовжують замовляти послуги на поточний ремонт. До прикладу, Служба автомобільних доріг Харківської області має намір відремонтувати 81 км дороги за 850 млн грн методом холодного ресайклінгу. Іншими словами, як пояснили експерти, САД Харківської області хоче провести ямковий ремонт вартістю 10,5 млн грн за 1 км.