В.Гройсман о ремонте дорог: рассчитываем на качественные технологические решения по прозрачной цене
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призывает местные власти обеспечить высокое качество дорожных работ, чтобы уже через 5-7 лет изменить ситуацию на дорогах в стране. Об этом он сказал во время селекторного совещания по вопросам здравоохранения с председателями областных государственных администраций в Кропивницком, передает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства.
"На местах организуйте работу, готовьте проектно-сметную документацию, все остальное. Наша задача - сделать качественные технологические решения по нормальной прозрачной цене и ответственно. Поэтому, пожалуйста, делайте планы", - подчеркнул В.Гройсман.
Он напомнил, что правительство предусмотрело в этом году 30 млрд грн на автодорожные работы - 15 млрд грн уже запланировано в госбюджете, еще 15 млрд грн поступит от репрофайлинга облигаций внутреннего государственного займа, над чем сейчас работает Министерство финансов Украины совместно с Национальным банком.
"Средства будут. Мы до конца года ритмично все профинансируем", - заверил глава правительства.
Кроме того, он обратил внимание, что "Укравтодор" разрабатывает Стратегический план развития дорожной сети на 2018-2022 годы и меняет систему контроля работ.
"Если кто-то думает, что то, что было вчера, мы уже забыли, так не будет. Пожалуйста, система контроля, организация качества работ - это очень важно", - подчеркнул Премьер-министр.
По его убеждению, 95% дорог в стране в неудовлетворительном состоянии только потому, что десятилетиями этим вопросом никто не занимался, "только набивали карман" и некачественно делали работу. Системный подход позволит изменить ситуацию за 5-7 лет.
Напомним, несмотря на неудовлетворительное состояние 95% дорог в Украине, некоторые области продолжают заказывать услуги на текущий ремонт. К примеру, Служба автомобильных дорог Харьковской области намерена отремонтировать 81 км дороги за 850 млн грн методом холодного ресайклинга. Иными словами, как объяснили эксперты, САД Харьковской области хочет провести ямочный ремонт стоимостью 10,5 млн грн за 1 км.