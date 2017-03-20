В.Гройсман про блокаду: це ще один виклик для мене як Прем’єра
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Міжнародний валютний фонд переніс розгляд питання про виділення траншу для України для уточнення макроекономічних показників у 2017 році у зв’язку з негативними наслідками енергетичної та економічної блокади. Про це зазначив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман в ефірі телеканалу “Україна” у неділю, передає УНН.
Зазначають, що відповідаючи на питання щодо інформації про рішення Міжнародного валютного фонду відкласти розгляд питання траншу для України, В.Гройсман відповів, що це відбулося “для того, щоб оцінити і подивитися на те, які макроекономічні показники будуть у 2017 році” у зв’язку з негативними наслідками, завданими економіці країни енергетичною та економічною блокадою.
“Це ще один виклик для мене як для Прем’єр-міністра для того, щоб з ним впоратися,” — зазначив він.
Він зауважив, що Уряд навіть у таких складних умовах працює над проведенням пенсійної реформи, що забезпечить справедливість і приведе до збільшення пенсій.
Крім того, глава Уряду переконаний, що треба змінювати підходи у роботі Національного банку України. За його словами, треба знаходити інструменти, що дозволять “вливати додаткові інвестиції у національну економіку і забезпечувати через ці інвестиції економічне зростання”.
Нагадаємо, питання надання траншу Україні зникло з порядку денного Ради директорів МВФ, що планувалося 20 березня.
У Мінфіні пояснили, що перенесення термінів розгляду питання про виділення Україні траншу викликане виключно потребою в уточненні розрахунків щодо економічних наслідків від заходів, застосованих Україною у відповідь на блокаду, та захоплення бойовиками українських підприємств. Ще одна причина — визнання російською стороною документів, виданих у “ДНР/ЛНР”.