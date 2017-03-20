В.Гройсман о блокаде: Это еще один вызов для меня как Премьера

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КИЕВ. 19 марта. УНН. Международный валютный фонд перенес рассмотрение вопроса о выделении транша для Украины для уточнения макроэкономических показателей в 2017 году в связи с негативными последствиями энергетической и экономической блокады. Об этом заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в эфире телеканала "Украина" в воскресенье, передает УНН.

Отмечают, что отвечая на вопрос относительно информации о решении Международного валютного фонда отложить рассмотрение вопроса транша для Украины, В.Гройсман ответил, что это произошло "для того, чтобы оценить и посмотреть на то, какие макроэкономические показатели будут в 2017 году" в связи с негативными последствиями, нанесенными экономике страны энергетической и экономической блокадой.

"Это еще один вызов для меня как для премьер-министра для того, чтобы с ним справиться", - отметил он.

Он отметил, что Правительство даже в таких сложных условиях работает над проведением пенсионной реформы, которая обеспечит справедливость и приведет к увеличению пенсий.

Кроме того, глава правительства убежден, что надо менять подходы в работе Национального банка Украины. По его словам, нужно находить инструменты, которые позволят "вливать дополнительные инвестиции в национальную экономику и обеспечивать через эти инвестиции экономический рост".

Напомним, вопрос предоставления транша Украине исчез из повестки дня Совета директоров МВФ, что планировалось 20 марта.

В Минфине пояснили, что перенос сроков рассмотрения вопроса о выделении Украине транша вызвано исключительно потребностью в уточнении расчетов по экономическим последствиям от мер, применяемых Украиной в ответ на блокаду, и захват боевиками украинских предприятий. Еще одна причина - признание российской стороной документов, выданных в "ДНР / ЛНР".

 

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